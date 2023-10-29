شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": ثقتنا بلا حدود فى قدرة الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية واضح، والذي يؤكد على أن مصر دولة قوية ذات سيادة وعلى الجميع احترام سيادتها على أراضيها وعدم المساس بأمنها القومي، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى الأخير على أن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها ولا يوجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها وأن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيقه والجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وشددت " درويش "أن المصريين ثقتهم بلا حدود فى قدرة الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن مصر القومى وحدودها، موجهة تحية لكل المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وعدم الانجراف وراء ما تحاول بعض الدول والكيانات زج مصر فيه، مؤكدة مصر بقيادة الرئيس السيسى أكدت للعالم كله أنها دولة سلام وكانت ولازالت وستظل تدعو لإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء والتعايش السلمى.

وطالبت النائبة سولاف درويش من المجتمع الدولي عدم الاستمرار فى صمته على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية مطالبة بالتدخل الفوري من المجتمع لوقف اطلاق النار ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين العزل فى فلسطين، فضلا عن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتمثل فى تنفيذ رؤية مصر لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.