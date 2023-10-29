القصف يطال خراج زبقين والشعيتية ويارين ومروحين وغارة جوية على علما الشعب وشبعا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان القصف يطال خراج زبقين والشعيتية ويارين ومروحين وغارة جوية على علما الشعب. كما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الطيران الحربي الاسرائلي شن منذ بعض الوقت غارة جوية استهدفت وادي شبعا المحاذي لمنازل البلدة، ويتزامن ذلك مع تحليق متواصل للطيران على علو منخفض فوق المنطقة.

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