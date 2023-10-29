اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه استهدف عند الساعة العاشرة من صباح يوم ‌‏الأحد الواقع في 29-10-2023 موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ‏ودمروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة ‏وتدمير قسم من تجهيزاته الفنية والتقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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