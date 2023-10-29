رئيس وزراء النرويج: الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي للحرب

اشار رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره الى ان الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي للحرب، ولفت الى ان الحصار المفروض على غزة يمنع الوصول إلى الضروريات مثل الغذاء والدواء ويؤدي لوضع مأساوي.

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