كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة

اعلنت كتائب القسام بان عناصرها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الجيش الاسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.

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