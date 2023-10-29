اعلن حزب لله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه عند الساعة 15:45 من بعد ظهر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023، ‏وبعد متابعة ورصد دقيق اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة.‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب لله: استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتسجيل اصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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