افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الانذار في منطقة الجليل الأعلى بالقرب من الحدود مع لبنان ومرتفعات الجولان.
كما افادت معلومات عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، واعتراض صاروخي قرب مدينة صفد في الجليل الأعلى.
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