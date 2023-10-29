وزيرا خارجية السعودية وإيران ناقشا هاتفيا تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم ، اتصالاً هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

واشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" الى ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال،" تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.