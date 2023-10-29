وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان الاربعاء المقبل للقاء مسؤولين وزيارة القوات الفرنسية باليونيفيل

أعلن مكتب وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل اجتماعات في لبنان مع مسؤولين على رأسهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، كما سيزور قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح مكتب ليكورنو بأن الوزير يسعى إلى إعادة تأكيد "التزام فرنسا باستقرار لبنان". وسيزور ليكورنو يوم الخميس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" التي تعرض مقرها بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية لأضرار جراء قذيفة سقطت داخله أمس السبت.
وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وجارته الجنوبية إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة هذا الشهر.
وفرنسا أحد المساهمين الرئيسيين في يونيفيل بنحو 700 جندي.
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