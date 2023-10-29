جرح شخصان نتيجة إستهداف الجيش الاسرائيلي بطائرة مسيرة لدراجات نارية في ميس الجبل. كما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان سهل المجيدية قرب قرية الوزاني يتعرض لقصف مدفعي من المواقع الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بإستهداف طائرة مسيرة اسرائيلية دراجات نارية في ميس الجبل وقصف على سهل المجيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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