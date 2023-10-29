وسائل إعلام اسرائيلية: فرق الإسعاف تهرع الى مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونة

افادت وسائل إعلام اسرائيلية بان فرق الإسعاف تهرع الى مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونة. وفي السياق، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى انه لم يعد إطلاق النار يستهدف المستوطنات الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود مع لبنان بل في أعماق الشمال.

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