مقتل اثنين وإصابة 18 في إطلاق نار وسط مئات المحتفلين بالهالوين في فلوريدا

اعلنت الشرطة الاميركية إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

وأضافت الشرطة أن قتالا اندلع بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة صباحا في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع بعد إغلاق النوادي والحانات لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار.

واوضح تقرير لشرطة تامبا "التحقيقات لا تزال في بدايتها، لكن الدلائل تشير إلى أن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين تطورت إلى إطلاق نار مما أدى إلى مقتل رجل في مكان الحادث ونقل 19 ضحية إلى مستشفيات قريبة". وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وجرى اعتقال شخص في وقت مبكر اليوم الأحد، وتبحث الشرطة عن آخرين يعتقد أنهم شاركوا في واقعة إطلاق النار.