إسرائيل تستهدف مستشفى القدس في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "الحدث"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المبنى الخلفي الملاصق لمستشفى القدس في غزة.

وقامت طائرات الاحتلال بضرب الجهتين الشرقية والجنوبية من مستشفى القدس في غزة.

وفي وقت سابق، صرح مدير مستشفى القدس في قطاع غزة بـ "تلقينا عدة اتصالات لإخلاء المستشفى، ووقعت انفجارات اليوم قربه"

وقال مدير مستشفى القدس، في تصريحات تلفزيونية له اليوم الأحد، "قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين"

وناشد مدير المستشفى "الجميع بسرعة التدخل بعد استهداف محيط المستشفى فهناك أكثر من 14 ألف مواطن فيه"

كم أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت إخلاء مستشفى القدس فورًا.