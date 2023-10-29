شكرا لقرائتكم خبر عن رغم العراقيل الإسرائيلية.. 94 شاحنة مساعدات عبرت لغزة من مصر خلال 23 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن طواقمها تسلمت 10 شاحنات محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر،رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع دخول تلك المساعدات إلى القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ 23 يوماً.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان: «تسلمنا الأحد 10 شاحنات من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية».

وأوضحت أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 94 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

آلية انطلاق المساعدات من مصر إلى غزة



وتعبر المساعدات بداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجا التجاري الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

بعد ذلك تدخل الشاحنات التي تمت الموافقة على دخولها إلى معبر رفح لتدخل غزة، بينما تعود الشاحنات المرفوضة إلى مصر.

وعقب استكمالها الإجراءات المطلوبة من حيث التنظيم والتغليف، تدخل الشاحنات المرفوضة مجدداً إلى غزة.

ورفضت إسرائيل حتى الآن دخول 12 شاحنة من الدفعة الرابعة وست شاحنات من الدفعة الثالثة من المساعدات بسبب مخالفتها للمواصفات وعدم استكمال الإجراءات من حيث التنظيم والتغليف.

وآلية دخول المساعدات تم الاتفاق عليها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، وتشمل قيام إسرائيل بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر العوجا التجاري، وفق ما قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء العالم العربي.

وتم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال 20 شاحنة من المساعدات يومياً إلى القطاع، على أن تتوجه هذه المساعدات إلى معبر العوجا لتخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي قبل الموافقة على دخولها.

وانتقدت مصر في وقت سابق تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات لقطاع غزة ونجدة المواطنين الفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذها.

شروط فرضتها إسرائيل



ورداً على أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، أكد أبو زيد أن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات، موضحاً أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر «نتسانا» الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجا المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كلم قبل دخولها إلى القطاع، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.

بطء في إجراءات التفتيش



كما كشف أنه لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

كذلك قال إنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

وكانت إسرائيل قد رفضت إدخال الوقود إلى القطاع، وغالبية المساعدات التي دخلت احتوت على مواد إغاثة مثل الأغطية والخيام ومياه الشرب، ومستلزمات طبية لازمة للعمليات الجراحية مثل أجهزة الأكسجين وغيرها، كما دخلت ثلاث سيارات إسعاف قادمة من الكويت، بحسب ما أبلغ سائقون وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة.

وخلال الساعات الماضية دخلت القافلة السابعة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح البري، فيما تم حتى الآن عبور 94 شاحنة عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية وطبية، فضلاً عن الأدوية ومستلزمات القطاع الطبي والعمليات الجراحية.