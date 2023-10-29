شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون في أثينا للمطالبة بوضع حد لـ«مجزرة غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا- أ.ف.ب

تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في أثينا، الأحد، وفق الشرطة؛ للمطالبة بوضع حد لـ«مجزرة» يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء «أثينا نيوز» أن المتظاهرين أطلقوا عبر مكبرات الصوت هتافات من بينها، «نحن نناضل من أجل أن ينعم الناس بالسلام». كذلك هتف متظاهرون «أوقفوا المجزرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة».

وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هجوماً على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على غزة. وقتلت منذ ذلك الحين أكثر من ثمانية آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة.

ووصف المتظاهرون في أثينا إسرائيل بأنها «دولة قاتلة»، وندّدوا أيضاً بالحكومة اليونانية؛ لامتناعها عن التصويت في الأمم المتحدة، الجمعة، لصالح وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا، السبت، مطالبين بوقف لإطلاق النار، في حين كثّف الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة. وتظاهر آلاف الأشخاص أيضاً في فرنسا وسويسرا وفي نيويورك.

في أثينا، انطلق المتظاهرون في مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية في بسيخيكو، إحدى ضواحي العاصمة اليونانية. ولم يتم الإبلاغ عن أي إخلال خلال التظاهرة. وشارك في التحرّك سفير السلطة الفلسطينية يوسف درخم، ووفد كبير من الحزب الشيوعي اليوناني.