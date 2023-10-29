شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ننصح إسرائيل «على انفراد» بشأن الحرب على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

رفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، الاعتراف بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه أكد أن واشنطن واضحة مع حليفتها، وستواصل تقديم نصائحها لإسرائيل على انفراد.

وفي مواجهة الغضب المتزايد بشأن القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنها مقاتلو حماس على معسكرات ومستوطنات غلاف غزة، قال سوليفان: «لا نؤيد قتل الأبرياء سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو غير ذلك».

وتوسع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، بينما قصفت طائراتها المقاتلة مئات أخرى من الأهداف، الأحد، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي «وضوح» بين الحليفين بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية، قال سوليفان لبرنامج «واجه الأمة» الذي تبثه شبكة «سي.بي.إس» إنهما يناقشان المسائل الصعبة والمساعدات الإنسانية والتمييز بين «الإرهابيين» والمدنيين الأبرياء وكيف تفكر إسرائيل في مآلات عمليتها العسكرية.

وقال سوليفان: «نتحدث بصراحة، بشكل مباشر ونتشارك وجهات نظرنا وبطريقة واضحة وسنواصل ذلك».

وأضاف «لكنني سأكتفي بالقول بينما أتحدث هنا على الملأ إن الولايات المتحدة ستجعل مبادئها واقتراحاتها واضحة تماماً، بما في ذلك حُرمة الحياة البشرية البريئة. وبعد ذلك سنواصل تقديم نصائحنا لإسرائيل على انفراد».

وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، إن 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً، قتلتهم إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير.