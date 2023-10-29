شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: قريبا مشروع قانون الـ152 فرصة استثمارية تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وقال سمير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب،:" ان الـ152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية "، مضيفا أن المشروع حاليا يتم مراجعته بوزارة العدل .

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة لا تعمل علي إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلي الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي .

وتابع الوزير:" هل يجوز أن نستورد دواء بـ 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".