توزيع سلال غذائية في شبوة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3950 سلة غذائية في مديريات عتق وجردان وحبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 23700 فرد من الفئات الأشد احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.