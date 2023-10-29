100 مليون دولار قرضا سعوديا لقطاع مياه الأرجنتين

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، أول اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار؛ مع الجانب الأرجنتيني ممثلًا في حاكم ولاية قرطبة خوان شيكاريتي، وحاكم ولاية سنتافيه عمر بيروتي؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء القناة المائية المشتركة في ولايتي سنتافيه وقرطبة في جمهورية الأرجنتين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

410 آلاف مستفيد

وتهدف الاتفاقية الموقّعة للمرحلة الأولى من المشروع، إلى تغطية الطلب المتزايد من سكان ولايتي سنتافيه وقرطبة للمياه النظيفة الصالحة للشرب، وذلك لتعزيز الموارد المائية، إذ سيوفّر المشروع المياه لأكثر من 410.000 مستفيد في 54 مدينة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس المتمثّل في المياه النظيفة والنظافة الصحية، فضلًا عن دعم وتحفيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسكان، ودعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

مشروع حيوي

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: «تأتي هذه الاتفاقية الأولى إسهامًا في دعم الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب، التي تُعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية في حياة الإنسان، وذلك للحد من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، ومن خلال هذا التمويل الإنمائي يسهم الصندوق في تقديم الدور الحيوي لدعم هذا المشروع المهم، كما نتطلع إلى مواصلة دعم المشروعات التي تعمل على تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة في مختلف البلدان حول العالم، التي من شأنها تحقق الأثر التنموي في حياة المستفيدين».

وعبّر حاكم ولاية قرطبة عن سعادته بالتواجد في بلدهم الثاني السعودية، مثمّنًا توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي انطلاقًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين.

يذكر أن هذه الاتفاقية تُعد أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية الأرجنتين، مما يجعلها الدولة الثالثة والتسعين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعٍ تنمويٍ من الصندوق، وذلك ضمن دعمه الإنمائي الدولي منذ تأسيسه في عام 1974، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف القطاعات التنموية بقيمة ما يقارب 20 مليار دولار، في أكثر من 90 دولة حول العالم.