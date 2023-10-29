شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 24 صحفيا شهيدا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرضت نقابة الصحفيين، خلال حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين، والشعب الفلسطيني، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، بقاعة محمد حسنين هيكل.
وجاءت الأسماء كالأتي:-
1- سلمي مخمير
2- هشام النواجحه
3- محمد الصالحي
4- دعاء شرف
5- سعيد الطويل
6- اسعد شملح
7- رشدي السواح
8-محمد صبح "أبو رزق"
9- محمد بغلوشه
10- جمال الفقعاوي
11- حسام مبارك
12- سعيد الحلبي
13- خليل ابو عاذرة
14- سميح النادي
15- إبراهيم لافي
16- أحمد أبو مهاري
17- عبد الهادي حسيب
18- محمد أبو علي
19- أحمد شهاب
20- محمد ليد
21- محمد أبو مطر
22- محمد جرعون
23- عصام بهار
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