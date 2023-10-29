ننشر أسماء 24 صحفيا شهيدا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - استعرضت نقابة الصحفيين، خلال حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين، والشعب الفلسطيني، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، بقاعة محمد حسنين هيكل.

محمد يوسف

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