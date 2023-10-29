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ننشر أسماء 24 صحفيا شهيدا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت نقابة الصحفيين، خلال حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين، والشعب الفلسطيني، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، بقاعة محمد حسنين هيكل.

 

وجاءت الأسماء كالأتي:-

1- سلمي مخمير

2- هشام النواجحه 

3- محمد الصالحي

4- دعاء شرف 

5- سعيد الطويل

6- اسعد شملح 

7- رشدي السواح

8-محمد صبح "أبو رزق"

9- محمد بغلوشه 

10- جمال الفقعاوي 

11- حسام مبارك

12- سعيد الحلبي

13- خليل ابو عاذرة

14- سميح النادي

15- إبراهيم لافي

16- أحمد أبو مهاري

17- عبد الهادي حسيب

18- محمد أبو علي

19- أحمد شهاب

20- محمد ليد

21- محمد أبو مطر

22- محمد جرعون 

23- عصام بهار

24- سلام ميمة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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