شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توصى بموافاتها بآليات تنفيذ خطة تطوير وصيانة المحالج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تفكيك وغلق محلج شبراخيت ونقله إلى محافظة أخرى، ومصير العمال العاملين به.
وأوصت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام بموافاتها بخطة الوزارة لتطوير وصيانة المحالج لرفع كفاءتها، وعددها 28 محلج على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستعقد جلسة بحضور وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة لعدد من مصانع الغزل والنسيج في بعض المحافظات خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وأوصت اللجنة بموافاتها برد كتابي بشأن ما تم بالتقرير الصادر عن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان عن خطة التطوير، وما تم في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة فنية تختص بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة، وتقرير اللجنة المشكلة وفقًا للقرار رقم ١٤١٨ لسنة 2023 الذي يفيد عدم وجود جدوى اقتصادية من صيانة وتطوير الـ ٤ محالج (شبراخيت، ميت غمر، الوسطى، أبو تيج)، وكذلك مصير العمال بمحلج شبراخيت من حيث الرواتب والتأمينات الاجتماعية، وكذا الموقف الضريبي، ومصير أرض المحلج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث إنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد عشر سنوات.
وأشارت لجنة القوى العاملة إلى أنها ستعقد اجتماعا آخر خلال 30 يوماً لدراسة ومناقشة ما تم بشأن التوصيات التي أصدرتها اللجنة.
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