شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توصى بموافاتها بآليات تنفيذ خطة تطوير وصيانة المحالج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تفكيك وغلق محلج شبراخيت ونقله إلى محافظة أخرى، ومصير العمال العاملين به.

وأوصت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام بموافاتها بخطة الوزارة لتطوير وصيانة المحالج لرفع كفاءتها، وعددها 28 محلج على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستعقد جلسة بحضور وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة لعدد من مصانع الغزل والنسيج في بعض المحافظات خلال دور الانعقاد العادي الثالث.