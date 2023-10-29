شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: معبر رفح تحول لـ"طريق الإنسانية" ومصر أكدت أنها الداعم الأول لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معبر رفع تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التي التقت من أجل دعم أهالي غزة، لافتا إن هناك إحصائيات قد أكدت أن مطار العريش قرابة 55 طائرة نقلت أكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية، وذلك منذ فتحه أمام حركة طائرات نقل المساعدات الدولية حتى أمس السبت.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن على الرغم من الضغوط التي تمارسها سلطة الاحتلال لإعاقة حركة مرور قوافل الإغاثة، لكن مصر اتخذت موقفاً هامًا في ضمان تدفق المساعدات، مؤكدا جميعنا رأينا الشباب المصري يقف أمام معبر رفح ويساعد في تعبئة الشاحنات بكافة المواد الغذائية، تمهيداً لنقلها إلى غزة.

وأكد أن القيادة السياسية كشفت وبكافة الأدلة كيف إنها أول الداعمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ليست بالتصريحات ولكن بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة.