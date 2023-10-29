باسيل: هناك توقيت لغاز وهم يقومون بتأخيره وأدعو أن يتغيّر موقع لبنان في موضوع التفاوض على الغاز

اشار رئيس التيار الوطنر الحر النائب جبران باسيل الى ان هناك توقيت لغاز لبنان وهم يقومون بتأخيره، وأدعو أنه عندما تنتهي هذه الحرب أن يتغيّر موقع لبنان في موضوع التفاوض على الغاز.

ولفت باسيل في تصريح تلفزيوني، الى انه "مع تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة، ولكن بالأمر الواقع نحن منخرطون بسبب موقعنا، وأميركا لا تريد توسيع الحرب وحزب الله وايران لا يُريدون توسيع الحرب وحتى اليوم العملية مضبوطة وضمن قواعد الاشتباك".

وشدد باسيل على ان اسرائيل لم تكن يوما بحاجة الى عذر لتعتدي علينا و7 تشرين الاول سيفرض معادلة جديدة والخسارة سجلت على اسرائيل.