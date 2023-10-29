حزب الله: استهداف موقع راميا بالاسلحة المناسبة واستهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الصاروخية

اعلن حزب الله في بيان صادر عن الإعلام الحربي، بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‌‏الأحد الواقع في 29-10-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الصاروخية الموجّهة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة إضافةً إلى ‏اصابة تجهيزاته اصابةً مباشرة".‏

وفي بيان اخر، اشار الى انه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‌‏الأحد الواقع في 29-10-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تدمير ‏قسماً من تجهيزاته.‏