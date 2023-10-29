حزب الله: استهداف موقع راميا بالاسلحة المناسبة واستهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الصاروخية

اعلن حزب الله في بيان صادر عن الإعلام الحربي، بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الواقع في 29-10-2023 قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجّهة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة إضافةً إلى اصابة تجهيزاته اصابةً مباشرة".
وفي بيان اخر، اشار الى انه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الواقع في 29-10-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تدمير قسماً من تجهيزاته.
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