غارة جوية اسرائيلية على منطقة طير هرما الواقعة بين ⁧‫ياطر‬⁩ وجبال البطم واخرى بين ‌يارون⁩ ورميش

‏افادت معلومات عن ‏غارة جوية اسرائيلية على منطقة طير هرما الواقعة بين ⁧‫ياطر‬⁩ وجبال البطم في القطاع الغربي. كما شن الطيران الاسرائيلي غارة ثانية على منطقة تقع بين يارون⁩ ورميش⁩.

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