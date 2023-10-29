مراقب الدولة في إسرائيل يتهم حكومة نتانياهو بالفشل في رعاية الجبهة الداخلية واجلاء المستوطنين من حدود لبنان

اتهم مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان الحكومة الإسرائيلية بـ"الفشل" في رعاية الجبهة الداخلية، بعد إجلائها الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية، بحسب صحيفة "معاريف".

وخلال لقائه عددا من السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم على الحدود الشمالية ومحيط غزة واستمع إلى شهاداتهم في مدينة طبريا، اكد إنلجمان “لا يوجد مبرر لعدم وجود خطة اقتصادية، ومنسق لإدارة الأزمة في الأسبوع الرابع للحرب”.

ووفق الصحيفة، وجه إنغلمان انتقادات لاذعة على غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع الحرب، قائلا "إجلاء الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية من منازلهم، فشل كبير وخلل، لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرره". وشدد على انه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء، الإسراع في قلب الأمور وحل المشاكل على الفور".

ومراقب الدولة في إسرائيل مهمته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست.

وأجلت السلطات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية بغزة، عشرات الآلاف، من المستوطنات المحاذية لغزة جنوبا، والمحاذية لجنوب لبنان شمالا.