نائب رئيس الأركان السابق يدعو لاستقالة نتانياهو: اسرائيل تعاني أزمة قيادة هي الأخطر منذ قيامها

رأى نائب رئيس الأركان وعضو الكنيست السابق يائير غولان أنّه على رئيس حكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يقدّم استقالته.

واعتبر غولان أنّ نتانياهو "غير مؤهّل لاتخاذ قرارات على مستوى إسرائيل خصوصاً وأنّ الأخيرة تعاني أزمة قيادة هي الأخطر منذ قيامها، وهذا الوضع لا يشبه حتى الأزمة التي أصابتنا قبل 50 عاماً في حرب يوم الغفران".

بدوره، قال قائد الفيلق الشمالي السابق، اللواء احتياط نوعام تيفون، لـ "القناة 12" إنّ "حركة حماس أهانت إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وأنا أدعو نتانياهو للاستقالة الآن".

بالتزامن، أظهر استطلاع رأي أن 76% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء الحكومة بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وعلى غرار هذا الاستطلاع، أظهرت استطلاعات للرأي عديدة أجريت بعد عملية المقاومة، تراجعاً في تأييد نتانياهو لدى المستوطنين.

وتواجه الحكومة، وتحديداً رئيسها بنيامين نتنياهو، اتهامات هائلة من قبل خصومه السياسيين من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى، بسبب فشلها في صد عملية “طوفان الأقصى”، وعدم قدرة “الجيش” على حماية الإسرائيليين.

وهاجم بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد محاولته التنصل من إخفاق 7 تشرين الأول، وبدلاً من ذلك وجّه اتهمات ضد رئيسَي “الشاباك” و”أمان”، رونين بار وأهارون حاليفا.

وقال نتنياهو إنّ رئيسَي “الشاباك” و”أمان” قدّرا أنّ “حماس مرتدعة”، ولم يُنذراه في أي مرحلة من نيّاتها شنّ الحرب، بينما “الوضع كان عكس ذلك”.

ورداً على تصريح نتنياهو، قال غانتس، في تغريدةٍ عبر موقع “أكس”، أنّه “يجب على القيادة أن تُظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأمور الصحيحة، وتعزيز القوات بطريقة تمكّنها من تحقيق ما نطلبه منها، في حالة الحرب”.