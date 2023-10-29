رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أصبح عبئاً على إسرائيل، وقالت إنّ هناك طريقة لإدارة هذه المعركة بطريقة موضوعية، من دون الاستقالة على الفور: الإعلان عن استقالته في ختام المعركة، مشيرةً إلى أنّ هذا الافتراض اختلج في قلوب الكثيرين من مسؤولي الجيش الإسرائيلي والشاباك الذين يفهمون مسؤوليتهم عن الكارثة.
ولفتت هآرتس الى إنّ "نتانياهو مسؤول عن الكارثة التي ألمّت بإسرائيل في عيد فرحة التوراة".
وطالب المستوطنون نتانياهو بالاستقالة، وذلك خلال احتجاجات عمّت شوارع تل أبيب.
أيضاً، تعرّض وزراء من حزب الليكود الإسرائيلي، لهجمات من قبل مستوطنين، ووجّهوا لهم شتائم واتهامات، بأنّهم "دمّروا إسرائيل"، وذلك خلال زيارتهم للجرحى الإسرائيليين في المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: نتانياهو أصبح عبئاً على إسرائيل وعليه الإعلان عن استقالته في ختام المعركة كما المسؤولين عن الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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