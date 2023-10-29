افادت قناة "الجزيرة" عن غارات إسرائيلية كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي السياق، تحدثت وزارة الصحة بغزة عن وصول عشرات الضحايا لمستشفى الشفاء جراء قصف على مخيم الشاطئ بغزة. بالمقابل، دوت صافرات الإنذار في سديروت ونيرعام وعدد من مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق الصواريخ من القطاع.

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