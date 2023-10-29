المملكة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة لإنقاذ غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت المملكة دعوتها لهدنة إنسانية عاجلة لإنقاذ قطاع غزة المحاصر، وواصلت جهودها الدولية لوقف التصعيد وإنهاء الحرب التي دخلت يومها الـ23.

وأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مجموعة من الاتصالات الدبلوماسية مع وزراء خارجية مصر والأردن وإسبانيا وفرنسا وإيران ومالطا وسيرلانكا وتايلاند أمس، بهدف تطبيق قرار الأمم المتحدة القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

تطورات خطيرة

واستعرض وزير الخارجية أحدث التطورات في حرب غزة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، كما هاتف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند بارنبري باهيدها نوكارا.

وفي اتصاله بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ثمن وزير الخارجية تأييد إسبانيا لقرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين.

هدنة إنسانية

وأشاد خلال اتصاله بوزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، بموقف بلدها المؤيد لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، وشدد على أهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة، إضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأبلغ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره في مالطا إيان بورغ، امتنان المملكة لموقف بلاده المؤيد لقرار الامم المتحدة تجاه غزة، وأكد أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وتعزيز العمل الدولي للعودة إلى مسار السلام الشامل والعادل.

حماية المدنيين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، شهد تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية حماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، واستعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأجرى وزير خارجية المملكة اتصالا بوزير خارجية سريلانكا علي صبري، ثمن خلاله تأييد بلاده لقرار الأمم المتحدة بخصوص وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة انسانية في غزة، وبحث تطورات الأوضاع، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة.

اتصالات وزير الخارجية:





مصر



الأردن



فرنسا



إسبانيا



إيران



مالطا



سريلانكا



تايلاند

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