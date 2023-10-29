انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن "الرهائن" لدى حماس: نواصل التفاوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ذلك مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، وقال "نحن مستمرون في بذل الجهود لإطلاق سراحهم، لكن لا يمكنني مناقشة التفاصيل على شاشة التلفزيون".

وأضاف: "نحن والشركاء الإقليميون منخرطون فيها (المفاوضات)"، والسلطات الأمريكية، بحسب سوليفان، مستعدة من أجل تحرير مواطنيها لدعم فرض هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وأكد أن عودة المواطنين إلى ديارهم لا تزال تمثل أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية.

هذا وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" أن ثمن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين هو "تبييض كافة السجون من كافة الأسرى" الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.