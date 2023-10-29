شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار لغاز الميثان.. 42 قتيلاً جراء حريق منجم في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة حالات الطوارئ أن عدد قتلى حريق في منجم بكازاخستان ارتفع اليوم الأحد إلى 42 بينما يستمر البحث عن أربعة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان "وجود معدات تنقيب مدمرة يعيق عمليات البحث وكذلك الحطام في بعض الأماكن".

وأضافت أن المنقذين يبحثون عن المفقودين في منطقتين بالمنجم الذي يمتد طوله إلى أربعة كيلومترات متفرقة.

حالات الطوارئ

وأكدت الشركة التي تدير المنجم، أمس السبت أنه جرى إجلاء 206 أشخاص من أصل 252 كانوا في منجم كوستينكو بعد وقوع ما يبدو أنه انفجار لغاز الميثان.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ إنها تراقب وضع الغاز في المنجم.