شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بفوز كتيبة جوارديولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد لحساب بماريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

افتتح الدولي النرويجي ايرلينج هالاند التقدم للفريق السماوي في الدقيقة السادسة والعشرين من علامة الجزاء قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة التاسعة والأربعين.

وفي الدقيقة الثمانين إختتم الدولي الانجليزي اليافع فيل فودين ثلاثية فريقه ليخطف أبناء جوارديولا ثلاثة نقاط ثمينة في طريقهم للحفاظ على لقب الدوري.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد

بهذا الفوز رفع السيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الثالث بينما توقف رصيد المان يونايتد عند خمسة عشر نقطة في المركز الثامن.