شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا يتعاطف مع لويس دياز بلفتة تضامنية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افتتح اللاعب الدولي البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول التسجيل لكتيبة الريدز في شباك نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

جوتا يتعاطف مع لويس دياز

وجاء هدف جوتا في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد أن ارتدت إليه الكرة التي تصدى لها مات تيرنر حارس مرمى نوتنجهام فورست وادوعها في الشباك.

وفور تسجيله الهدف توجه جوتا لمقاعد البدلاء من أجل الحصول على قميص زميله الدولي الكولومبي لويس دياز ورفعه أمام الجماهير تضامنًا مع اللاعب الذي غاب عن مواجهة اليوم.

وسبق وأن تعرض والدا دياز للخطف في كولومبيا وتم إطلاق سراح الوالده لكن الوالد بقي محتجزًا كرهينة.

وأصدر الريدز بيان رسمي قال فيه أن الإدارة تؤكد على أنهم على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان، وفي أقرب فرصة ممكنة".

وأنهى: "في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".