شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يحقق رقم قياسي تاريخي في أولد ترافورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قاد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي كتيبة السماوي للفوز على فريق نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

جوارديولا يحقق رقم قياسي تاريخي في أولد ترافورد

وقالت شبكة سكواكا للاحصائيات أن جوارديولا تمكن من حصد مجموعة من الانتصارات على ملعب الاولد ترافورد كمدرب للمان سيتي في خمسة مناسبات اكثر من ناديي أرسنال وتوتنهام على الرغم من أنه لم يتولى تدريب السيتي قبل عام 2016.

في الوقت الذي تفوق فيه بيب على سجل المان سيتي قبل توليه المسؤولية حيث لم يسبق وأن حققت كتيبة السيتزينز الفوز في اولد ترافورد بالبريميرليج قبل وصول الإسباني سوى في أربعة منافسات.

ولا يتفوق على المدير الفني السابق لبرشلونة في تلك القائمة سوى ناديي تشيلسي بستة إنتصارات وليفربول بسبعة مباريات فوز.

وأصبح مجموع انتصارات السيتي على يونايتد في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز (9)، أكثر من أي فريق آخر.

