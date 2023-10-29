شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مانشستر يشهد تأبين جديد لبوبي تشارلتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج تأبين جديد للسير بوبي تشارلتون حيث ارتدى الفريقين شارات سوداء وانضم لاعبين سابقين من الناديين لمنتصف الملعب وجرى التصفيق لمدة دقيقة كاملة قبل ضربة البداية.

ديربي مانشستر يشهد تأبين جديد لبوبي تشارلتون

ورفع المشجعون في ستريفورد إند لافتة عليها صورة لتشارلتون وهو يقوم برفع بطولة كأس أوروبا تلك التي تم تحقيقها والحصول عليها في العام 1968 مكتوب عليها "أفضل لاعب كرة قدم إنجليزي شهده العام على الإطلاق".

في الوقت الذي تم فيه رفع بطاقات لعمل رسم فيسفيسائي لإسم بوبي تشارلتون في مدرجات السير اليكس فيرجسون لتكريم واحد من أبرز اللاعبين الذين افرزتهم كرة القدم الانجليزية وهو الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الستة وثمانين عامًا.