شكرا لقرائتكم خبر عن برناردو سيلفا يواصل هوايته المفضلة في ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تألقه أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب لقاءات الجولة العاشرة من البريمرليج.

برناردو سيلفا يواصل هوايته المفضلة في ديربي مانشستر

وتمكن سيلفا من صناعة الهدف الثاني للمان سيتي وهو الذي سجله الدولي النرويجي ايرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة من زمن وأحداث الشوط الثاني للمواجهة.

وقالت شبكة سكواكا أن سيلفا سبق وأن قدم خمسة تمريرات حاسمة في البريميرليج ضد اليونايتد وذلك أكثر من أي لاعب آخر منذ بداية موسم 2016-2017.

يُذكر أن بيرناردو سيلفا سبق وأن انضم لصفوف نادي مانشستر سيتي في العام 2017-2018 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وانتهت قمة المان سيتي والمان يونايتد بفوز فريق جوارديولا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليواصل السماوي الضغط على توتنهام المتصدر.