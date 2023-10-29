شكرا لقرائتكم خبر عن إيفان فيرجسون يعادل إنجاز واين روني برقم تاريخي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح اللاعب الشاب إيفان فيرجسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون في افتتاح التسجيل لكتيبة دي زيربي في شباك نادي فولهام في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

إيفان فيرجسون يعادل إنجاز واين روني برقم تاريخي

وجاء هدف فيرجسون في الدقيقة السادسة والعشرين من زمن وأحداث الشوط الأول عندما تلقى تمريرة من زميله اللاعب الألماني باسكال جروس على مشارف منطقة الجزاء.

وقالت شبكة اوبتا للاحصائيات أن فيرجسون بات أول لاعب مراهق يسجل نحو عشرة أهداف أو أكثر في عام ميلادي واحد بالبريميرليج.

ولم ينجح في القيام بالأمر ذاته سوى اللاعب واين روني اسطورة مانشستر يونايتد الذي سجل 11 هدفًا في العام 2005.

وشهد العام الجاري 2023 تسجيل 23 هدفًا عن طريق اللاعبين المراهقين في البريميرليج خمسة عشر منها لنادي برايتون بنسبة 65%.