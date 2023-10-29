شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول تعليق من تين هاج على الخسارة من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الهولندي ايرك تين هاج المدير الفنيل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد على خسارة فريقه التي مني بها على يد مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

تين هاج يعلق على الخسارة من مانشستر سيتي

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها تين هاج عقب نهاية المواجهة لشبكة بي بي سي قال أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الأول ودافعوا بصورة رائعة ونجحوا في اللعب على المرتدات لكن كان يمكن أن يتم الاستفادة منها بشكل أكبر.

وأضاف:" كان يجب علينا في الشوط الثاني الهجوم بقوة وأردنا تقارب الصفوف وكنا نعلم أنهم سيقومون بالضغط وسيلعبون بصورة مباشر وفي تلك اللحظة عقب الهدف الثاني هربت منا المباراة وبعدها بدأنا في اتخاذ القرارات الخاطئة".

وفيما يخص التغيرات التي قام بها قال أنهم حاولوا التمتع بالنزعة الهجومية الأكبر ولكن كان من المستحيل القيام بأي شيء عقب التأخر بثلاثية قبل خمسة دقائق على النهاية"