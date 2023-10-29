شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكشف نص حديثه مع جوارديولا خلال ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن فوز فريقه على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاحد لحساب مواجهات الجولة العاشرة من البريميرليج.

هالاند يكشف نص حديثه مع جوارديولا خلال ديربي مانشستر

وفي تصريحات تلفزيونية لشبكة سكاي سبورتس قال هالاند أن فريقه حقق فوز مذهل وكانت مباراة لا تصدق وخاصة بيرناردو سيلفا".

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وعلق على الهدف الثالث قائلًا:" رأيت فيل فودين يتواجد وحيدًا وكان الأمر بسيطًا بالنسبة لي من أجل التمرير له".

وعن الحديث مع جوارديولا قال هالاند أنه عقب نهاية المواجهة قلت له كان تصدي مذهل من اونانا قبل نهاية الشوط الأول لكننا فزنا وهو ما يهم.

وسجل هالاند هدفين وصنع الثالث، ليمنح مان سيتي 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الثالث.