شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي وهي التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وحقق السيتي الفوز على فريق نادي مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الوقت الذي خطف فيه ليفربول فوزًا هامًا على نوتنيجهام فورست بثلاثية نظيفة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

ويأتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي وفق ما يلي:-

1 توتنهام، 26 نقطة.

2 آرسنال، 24 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 24 نقطة.

4 ليفربول، 23 نقطة.

5 أستون فيلا، 22 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 17 نقطة.

7 برايتون، 17 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 برينتفورد، 13 نقطة.

11 تشيلسي، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 12 نقطة.

13 كريستال بالاس، 12 نقطة.

14 فولهام، 12 نقطة.

15 إيفرتون، 10 نقاط.

16 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

17 بورنموث، 6 نقاط.

18 لوتون تاون، 5 نقاط.

19 بيرنلي، 4 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.