شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في شباك مانشستر يونايتد.. النرويجي يبتعد عن صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دون الدولي النرويجي ايرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هدفين في شباك فريق نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في شباك مانشستر يونايتد

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج بعد نهاية تلك المواجهة وفق ما يلي:-

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدف.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 5 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 5 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 5 أهداف.

إيدي نيكيتياه، آرسنال، 5 أهداف.