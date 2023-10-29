قتيلان بإطلاق نار في جنوب فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب المدعي العام في بلدة «نيم»، اليوم الأحد، أن شخصين قتلا إثر إطلاق نار في البلدة الواقعة بجنوبي فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأُصيب اثنان آخران.

وأطلق أشخاص مجهولون مقنعون النار مباشرة على ضحاياهم ليلاً خارج مقهى في بلدية «بون سانت إسبر» ثم لاذوا بالفرار من مسرح الجريمة . وتتراوح أعمار ضحايا الهجوم بين 24 و25 عاما، بحسب مكتب المدعي العام.

وأضافت سيسيل جنساك النائب العام، في بيانها، أن «أحد القتيلين كان معروفاً لمصالح العدالة في قضايا تتعلق بالمنشطات. أما الثاني، فلم يكن معروفاً لدى العدالة».

وقد بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتوقيف الجناة.

وشهدت مدينة «أراس» في شمال فرنسا، خلال الأسابيع الماضية، عملية طعن أمام مدرسة ثانوية راح ضحيتها المدرس دومينيك برنار.