قتيل جراء مداهمة سيارة لجمع من الناس في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة وقوات الإطفاء في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية وفاة امرأة متأثرة بإصاباتها جراء مداهمة حافلة صغيرة لجمع من الأشخاص كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا مساء أمس السبت.

ورجحت مصادر بأن ما حدث يرجع إلى مشكلة صحية وقعت لقائد الحافلة الصغيرة. وذكرت الشرطة والإطفاء أن المرأة (56 عاما) توفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها القاتلة وذلك بعد فترة وجيزة من الحادث الذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات طفيفة لدى ثلاثة مراهقين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السائق فقد الوعي على الأرجح ما أسفر عن وقوع الحادث. وخضع السائق (57 عاما) للعلاج في القسم الداخلي في أحد المستشفيات.

ولا تزال التحقيقات، التي يشارك فيها متخصصون تابعون لشرطة كولونيا، تعمل على كشف الملابسات الدقيقة للحادث.

وفقا لبيانات الشرطة، كانت الحافلة الصغيرة انحرفت إلى يمين الطريق وداهمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون عند المحطة في منطقة "رايت".