بعد استقرار الطقس.. عودة حركة الملاحة بميناء نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء، أمام حركة السفن والعائمات البحرية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، عودة الملاحة بشكل منتظم ودخول السفن من منطقة الغاطس للأرصفة البحرية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

كما أعلنت أن مديري الموانئ يتابعون التغييرات الجوية وتأثيرها على حركة الملاحة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية، مع الاطلاع بشكل منتظم على مدار الساعة على الخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت موانئ البحر الأحمر اغلقت ميناء نويبع في الخامسة مساء اليوم بعد اضطراب المسطح المائي وارتفاع الأمواج من 3 _4 أمتار، وزيادة سرعة الرياح إلى 30 عقدة بحرية والتي تعادل 54 كيلو متر بالقياسات الأرضية.