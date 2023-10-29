سماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

سمع دوي أصوات انفجارات من القاعدة الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي شمالي شرقي دير الزور في سوريا، تزامنًا مع تحليق لطيران التحالف في سماء المنطقة.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الجمعة الماضي، إن "هناك نحو 10صواريخ ضربت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا.

وتابعت وكالة تسنيم الإيرانية: "الهجمات الصاروخية جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية موقعا لقوات المقاومة في سوريا".

وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية: "جهات في محور المقاومة تسلمت رسالة أمريكية تؤكد أنه لا نية لواشنطن بفتح جبهات جديدة".