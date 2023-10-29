السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: لمسنا تغييرا في مواقف الدول الأوروبية خلال الجمعية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد، إنه سيعود غدا إلى مجلس الأمن بقرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد في تصريحات تلفزيونية على أن مجلس الأمن مشلول بشكل كامل ولم يقم بواجبه، لافتا إلى أن المجموعة العربية ومعها المجموعة الإسلامية تعملان بشكل موحد.

وأوضح السفير الفلسطيني أن الجهود المشتركة للمجموعة أسهمت في استنفار كافة المؤسسات الأممية، مضيفا أنها لمست تغييرا في مواقف الدول الأوروبية خلال تصويت الجمعية العامة.

وشدد على أن انعقاد القمة العربية الطارئة سيسهم بارتقاء الجهود لمستوى القادة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا.

وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة، إضافة إلى التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتضمن المشروع أيضًا، رفض سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء والماء، بالإضافة إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه، بدعوة حمايته يتعين مجابهتها بالحزم الشديد.

وجاء في المشروع العربي أيضًا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، خاصة في ظل تكرار تجاوز ميليشيات المستوطنين المسلحين.