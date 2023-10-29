إعلام عبري: عدد قليل من الإسرائيليين تمت حمايتهم في منطقة خاصة داخل مطار داغستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الأحد عن مصادر عبرية قول خبير أمني، إن حادث مطار "محج قلعة" عاصمة داغستان الروسية لم ينته بعد. وأشار إلى أن عددا قليلا من الإسرائيليين الذين تم عزلهم وحمايتهم في منطقة خاصة داخل المطار.

وأكد أن حكومة الاحتلال تعمل على التنسيق مع الكرملين لنقلهم من هناك إلى موسكو في حال تمكنوا من الأمر. سبق وأن قالت وسائل إعلام عبرية، إن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في "محج قلعة" عاصمة داغستان، وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات "الله أكبر".

ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مسلمون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.