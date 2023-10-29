مطور عقاري: الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية الأكثر ربحًا و4 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المطور العقاري أحمد عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون بروبرتيز، على أن الاستثمار العقاري يظل الاستثمار الآمن والأكثر حفاظا على القيمة، موضحًا أن الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية بمثابة الماسة في قائمة الاستثمار في السوق العقاري يليهم الفندقي.

وطالب عبدالله المطورين العقاريين الإكثار من إنشاء الوحدات الفندقية خلال الفترة المقبلة باعتبارها من أهم الاستثمارات حيث تحقق الكثير من العوائد المالية.

وحدد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بنى مصر، عدة معايير لابد أن يقوم المستثمرين بأخذها بعين الاعتبار عند شراءهم الوحدات العقارية، أهمها سهولة الوصول لمكان الوحدة والتأكد من توفر الجراجات، بالإضافة إلى توفر عنصر الاستدامة في الوحدة، لأهميته الكبيرة في تخفيض ٤٠% من استهلاك الطاقة تقريبا.

وتابع: من أهم المميزات أن يكون موقع الوحدة مميزا وعلى شارع رئيسي، لضمان سهولة تأجير الوحدة والحصول على عوائد مالية كبيرة".

وأشار إلى ضرورة اختيار المطور العقاري الذي يقوم بالتسليم المبكر، لسرعة تأجير الوحدة والحصول على عائد سريع، مؤكدًا على أن الاستثمار في العقار بهدف التأجير أو البيع يحافظ على قيمة الأموال، ويمنح المستثمر التحوط اللازم مستقبلا ضد الارتفاعات المتوقعة التي تحدث نتيجة للتضخم وتغير سعر الصرف.

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