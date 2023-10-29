شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة بالشموع على سلالم نقابة الصحفيين حدادا على شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من الصحفيين، وقفة بالشموع علي سلالم نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاحد، عقب حفل تأبين وتكريم الشهداء الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيا.

كانت نقابة الصحفيين، خلال حفل التأبين وتكريم الشهداء الصحفيين الفلسطينيين، بمشاركة صحفيين مصريين، أسماء الصحفيين الذي استشهدوا خلال حرب الإبادة التي يتعرض الشعب الفلسطينى من مجرمي الحرب جيش الاحتلال الصهيوني.